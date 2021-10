Giroud: “Inter e Lazio? C’è stata una piccola possibilità. Dissi a Lampard…”

Intervistato dal Daily Mail, l'attaccante rossonero conferma che è stato vicino a trasferirsi in Italia nel gennaio 2020

"Ad essere onesti, non sarebbe stata una buona idea per me come ex giocatore dell'Arsenal per cinque anni e mezzo andare al Tottenham, vero? Avrei deluso tante persone, ma tutta questa faccenda fa parte di ciò che i calciatori devono affrontare. Le persone vedono solo gli aspetti positivi di questo lavoro, ma devi fare sacrifici e affrontare le cose che non vanno per il verso giusto. È importante combattere sempre contro questo e il dialogo è così importante. A Lampard ho spiegato che dovevo essere di nuovo felice. Gli ho chiesto di darmi quell'opportunità in un'altra squadra. Volevo che mi capisse. Gli ho detto che non si può giocare con una carriera di un calciatore così. Ha capito le mie emozioni e gli sono grato perché sono rimasto e le cose sono andate bene dopo. Alla fine mi ha dato la possibilità di fare di nuovo grandi cose con il Chelsea. Per giocare di nuovo. E ho segnato gol e contribuito a farci qualificare per la Champions League".