La Lazio stringe i tempi per Olivier Giroud: come riporta il Corriere dello Sport, il ds biancoceleste Igli Tare è partito alla volta di Londra per chiudere la trattativa con il Chelsea, dopo aver trovato un accordo con il giocatore sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2023 a 2,5 milioni di euro a stagione. Una mossa che potrebbe spiazzare l’Inter, tornata in extremis sul francese.