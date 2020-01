CdS – Giroud, la pista prende corpo in un caso. Ma la richiesta del Chelsea non scende

E’ Olivier Giroud il primo obiettivo per l’attacco in caso di partenza di Politano. In attesa che la trattativa col Milan entri nel vivo ieri gli agenti del francese hanno fatto visita alla sede nerazzurra. Offerti 2 anni e mezzo di contratto“. E’ quanto scrive il Corriere dello Sport su un incontro che ci sarebbe stato ieri nella sede dell’Inter in centro a Milano tra gli agenti del francese e i dirigenti interisti.

Resta un ostacolo: la richiesta del Chelsea di ben 10 mln per un giocatore in scadenza a fine stagione, ma il giornale sportivo assicura che con la cessione del giocatore nerazzurro la trattativa per il francese prenderebbe corpo.

(Fonte: CdS)