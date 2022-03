Milan, Giroud: “Scudetto? Ci saremo fino alla fine, speriamo di vincere. Lottiamo in tre”

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Milan, Olivier Giroud ha analizzato così quanto accaduto al Maradona

"Abbiamo vinto una grande partita contro una rivale per lo scudetto. Non era decisiva, ma vincere era molto importante. Siamo rimasti concentrati fino alla fine, giocando il nostro calcio. Vittoria meritata. Quando sono in area provo a essere sempre al posto giusto al momento giusto. Sono felice, perché potevamo giocare meglio già nel primo tempo. Scudetto? Siamo in tre, partita dopo partita siamo ancora in corsa. Non voglio parlare già di scudetto, ma speriamo di vincere qualcosa. Siamo ambiziosi, ci siamo fino alla fine".