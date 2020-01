Sky – Giroud, riflessione aperta in casa Inter. Ecco quanto chiede il giocatore

Al momento la pista che porta allo scambio tra Llorente e Politano non è decollata. Si sta valutando come alternativa la strada che porta ad Olivier Giroud. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Chelsea. Si libererebbe a parametro zero a giugno. Ma il problema è sopratutto la sua richiesta di ingaggio: chiede oltre i cinque mln a stagione per due anni e mezzo almeno di contratto. Per questo i nerazzurri stanno facendo le loro valutazioni. E’ un investimento importante che potrebbe essere impiegato su altre risorse, altri ruoli. Anche perché intanto ha recuperato dall’infortunio Alexis Sanchez. I dirigenti interisti valutano se sia il caso di investire molto su un altro attaccante.

(Fonte: SS24)