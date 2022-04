Giroud: “La sconfitta dell’Inter ci ha caricati. Non possiamo più nasconderci”

L'attaccante francese del Milan carica l'ambiente rossonero: "Scudetto? Il destino è tutto nelle nostre mani"

Olivier Giroud, attaccante francese del Milan, in un'intervista concessa a Sport Mediaset ha voluto caricare ulteriormente l'ambiente rossonero in vista del finale di campionato: "Con la Lazio un'emozione pazzesca. Sapevamo che sarebbe stata una grande partita, molto importante, l'abbiamo giocata molto bene ma siamo mancati un po' in fase realizzativa. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Come dico sempre "succede a chi ci crede". Penso che abbiamo tutto per vincere, non possiamo più nasconderci. Siamo molto concentrati sulla partita di domenica, la cosa importante è che l'Inter abbia perso a Bologna: ora abbiamo il destino nelle nostre mani. Dobbiamo rimanere concentrati su di noi, ma è vero che la loro sconfitta ci ha caricati. Abbiamo l'umiltà e la fiducia per continuare a vincere ogni partita".