Inter, Giroud rimane in stand by: si attende l’uscita di Politano, fumata bianca in arrivo

Sarà Olivier Giroud il vice Lukaku a lungo invocato da Antonio Conte: l’attaccante francese ha battuto la concorrenza di Llorente, e sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. Il giocatore, come riporta il Corriere dello Sport, rimane tuttavia in stand by, in attesa di definire la cessione di Politano al Napoli: “Ancora in stand by il discorso per l’attaccante del Chelsea, ma ormai sul francese è tutto pronto. L’Inter attende solo che il Napoli annunci l’arrivo di Politano per chiudere l’operazione da 5 milioni con i Blues. In teoria non è escluso del tutto l’arrivo di Llorente in prestito, ma quest’affare può essere possibile solo se Gattuso avrà un altro attaccante. Ecco perché Giroud è in pole. Domani la fumata bianca?“.