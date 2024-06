L'ex giocatore francese, Jerome Rothen, con un passato tra le altre nel PSG e nel Monaco, ha parlato a RMC Sport della Nazionale francese e si è soffermato sull'attaccante titolare dell'Europeo. Si parla di una lotta a due tra Thuram e Giroud e in queste ore sta avanzando l'ipotesi che sia l'ex Milan a giocare dal primo minuto nelle gare del torneo che si gioca in Germania.

L'ex centrocampista, a proposito dell'attacco del ct francese, ha sottolineato: «Non è una buona notizia se Giroud gioca da titolare ai prossimi Europei. Lo dico perché non sarebbe una scelta coerente da parte del commissario tecnico Deschamps. Mi tolgo il cappello per la sua stagione nel Milan, ma per me il titolare, in questa importante competizione, deve essere Thuram per le sue statistiche nella stagione che ha appena disputato con l'Inter».