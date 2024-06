Francia, Griezmann: “Ecco cosa cambia da Giroud a Thuram. Marcus…”

Le parole del calciatore di Deschamps sui due compagni di attacco, su come è lavorare con loro

Alla vigilia dell'amichevole con la Francia, l'attaccante Antoine Griezmann ha parlato dell'intesa con gli altri giocatori del reparto avanzato della Nazionale di Deschamps. Quando gli hanno chiesto che differenza c'è nel giocare con Thuram o Giroud , il calciatore ha risposto: «Olivier è davvero il nove vecchio stile, un giocatore fondamentale, in area dove devi inserire i cross. A Marcus piace muoversi di più, è un giocatore che lavora sulla profondità, è più mobile»

«Non importa chi gioca, chiunque sia dovrà segnare. Se Thuram sarà chiamato a giocare, spetta a me essere più vicino all'area di rigore mentre Olivier gioca proprio in area. Io mi adatto, posso fare entrambe le cose. Dovremo trovare questo equilibrio, vedere dove posso aiutare i miei compagni e far male all'avversario», ha sottolineato il calciatore dell'Atletico Madrid.