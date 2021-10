Gislason (cardiolgo): “Giocare col pacemaker è abbastanza sicuro. Uno studio…”

Intervistato da Eurosport, secondo Gunnar Gislason, professore di cardiologia e cardiologo, è relativamente sicuro giocare a calcio

Intervistato da Eurosport, secondo Gunnar Gislason, professore di cardiologia e cardiologo, è relativamente sicuro giocare a calcio a livello professionistico con un pacemaker. Le parole di Gislason suonano come una speranza per Christian Eriksen: "In realtà è abbastanza sicuro. L'ICD (pacemaker, ndr) di per sé non inficia nella prestazione, quindi un atleta è in grado di giocare a calcio con un pacemaker".