Giubilato: “Spaletti considerato eterno secondo, ma è il migliore in Italia”

Davide Giubilato, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera. Queste le sue considerazioni, in particolare sul lavoro svolto finora da Spalletti: "Il Napoli è nella condizione di definire il proprio futuro. Ha numeri e rendimento straordinario, quindi non penso che bisogna essere scaramantici. Spalletti? È stato sempre considerato l’eterno secondo e quindi si sta prendendo delle rivincite. Sicuramente è il miglior allenatore che c’è in Italia lo dimostrano i numeri e anche perché ha fatto la differenza con il suo gioco. In passato non è stato supportato a dovere dalle società nei momenti chiave, penso a situazioni emerse con Roma e con Inter, questa volta a Napoli ha il sostegno di tutti.