Giudice sportivo, Calhanoglu e Makengo out per Udinese-Inter. Bologna multato

I provvedimenti del giudice sportivo dopo le gare di Serie A disputate ieri

Il Giudice Sportivo ha appena emesso il consueto comunicato all'indomani dei recuperi di campionato disputati ieri. L'Inter perde per la prossima trasferta in casa dell'Udinese Hakan Calhanoglu, ammonito col Bologna e già diffidato. Stessa sorte per il bianconero Makengo, che domenica non sarà in campo alla Dacia Arena contro la squadra di Simone Inzaghi. Relativamente alla gara del Dell'Ara, il Giudice Sportivo ha sanzionato il Bologna complessivamente con 8 mila euro di multa. Questo il motivo: