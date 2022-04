Giudice Sportivo: squalificato De Sciglio, salterà la finale di Coppa Italia

Il difensore della Juventus non sarà a disposizione di Allegri per la finalissima di Roma contro l'Inter l'11 maggio

Mattia De Sciglio non sarà a disposizione della Juventus in occasione della finale di Coppa Italia, in programma l'11 maggio contro l'Inter: il difensore bianconero è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo dopo l'ammonizione ricevuta contro la Fiorentina in regime di diffida. Nessuna sanzione, invece, per i nerazzurri.