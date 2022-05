Giudice Sportivo, Colley salta l’Inter: stop di un turno. Darmian e Calha…

Le decisioni del Giudice Sportivo in vista dell'ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, in programma nel prossimo weekend

Fermato per un turno il difensore della Sampdoria Omar Colley ("per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Sesta sanzione); per avere inoltre, al 49° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa"), che salterà la sfida contro l'Inter di domenica prossima a San Siro.

Squalificati anche Kiyine (Venezia) per due turni e Ederson (Salernitana), Patric (Lazio), Gunter (Verona), Gyasi (Spezia), Maleh (Fiorentina), Malinovskyi (Atalanta), Okereke e Vacca (Venezia) per una giornata.

Ammonizione per Matteo Darmian, alla quarta sanzione e dunque ora in diffida, e per Hakan Calhanoglu, all'undicesimo giallo in campionato.