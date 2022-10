Giudice Sportivo – Juric squalificato per una giornata, multa di 12mila euro per l’Atalanta

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, è l'unico squalificato dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in riferimento alle partite dell'ottava giornata

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, è l'unico squalificato dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in riferimento alle partite dell'ottava giornata di campionato. Juric, espulso per proteste durante la partita Napoli-Torino, si è visto infliggere anche un'ammenda di cinquemila euro per aver "al 28' del secondo tempo contestato platealmente l'operato arbitrale, profferendo espressioni irrispettose, trattenuto da alcuni suoi collaboratori".