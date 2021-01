Nessuna squalifica per Gabriele Oriali: il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare il team manager dell’Inter solamente con un’ammonizione. Il dirigente nerazzurro si è reso protagonista nel corso della sfida di ieri contro la Sampdoria quando, per calmare un Barella in evidente stato nervoso, è entrato in campo per portarlo via dall’arbitro Valeri.

Terza ammonizione stagionale per Achraf Hakimi, Nicolò Barella e Lautaro Martinez, seconda per Stefan de Vrij.