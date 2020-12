Giudice sportivo, tre giocatori fermati per un turno. 8 mila euro di ammenda all’Atalanta

Terminato il turno infrasettimanale di campionato, è arrivato puntuale il referto del giudice sportivo di Serie A. Gerardo Mastrandrea ha squalificato tre giocatori, tutti per una giornata. Si tratta di Lyanco (Torino), Kessié (Milan) e Marrone (Crotone). Tra i club, invece, ammenda di 8mila euro all’Atalanta. “In relazione al comportamento di un collaboratore, non tesserato, espulso per aver proferito espressioni irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara”, si legge sul referto.