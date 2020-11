Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, la Lega di Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ottava giornata d’andata di Serie A.

Nel 4-2 dell’Inter in rimonta sul Torino, a San Siro, Ashley Young ha rimediato la seconda ammonizione stagionale mentre per Alessandro Bastoni e Danilo D’Ambrosio è arrivato il primo giallo. Nessuno squalificato in vista della gara contro il Sassuolo, in programma sabato alle 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.