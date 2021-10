Giulia Mizzoni: “Scudetto? Dico Napoli, Milan e Inter: la Juve sta ingranando”

Le parole della giornalista: "Il Napoli sta andando fortissimo. Dunque per lo scudetto dico azzurri, Milan, Inter e aspetto la Juve"

Intervenuta ai microfoni di TMW a margine del Premio La Clessidra, Giulia Mizzoni, giornalista e presentatrice tv, ha detto la sua sulla corsa scudetto: "C'è una Juve un po' in ritardo ma pian piano sta ingranando e c'è tempo per recuperare. Il Napoli sta andando fortissimo e mi aspetto molto a livello di tenuta della squadra. Dunque per lo scudetto dico Napoli, Milan, Inter e aspetto la Juve".