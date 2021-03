Giulini: “Sorpreso dal mancato rosso a Ronaldo, poteva cambiare la partita”

Il presidente del Cagliari ha commentato l'episodio del fallo dell'attaccante della Juve sul portiere del Cagliari non punito col rosso

"Non abbiamo fatto una buona partita, non ci abbiamo messo quella ferocia agonistica che dobbiamo metterci da qui alla fine se vogliamo salvarci. Non abbiamo preso nemmeno un giallo e questo riassume un po' la partita che abbiamo fatto. Sono anche un po' deluso dalla non espulsione al 20' di Cristiano Ronaldo che chiaramente poteva cambiare la partita. Credo che il regolamento dica che se è gioco pericoloso e mette a forte rischio l'incolumità si parla di espulsione".