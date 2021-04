Cagliari, Giulini: “Dovevamo giocare con la Juve come contro l’Inter. Dal Pino? Carognata”

Il numero uno del club sardo ha commentato il momento della squadra e anche quanto accaduto con il presidente della Serie A

«Con il cambio allenatore abbiamo fatto delle buone gare per poi ricadere nei difetti del passato. Se avessimo giocato con la Juventus come contro l’Inter il risultato sarebbe stato diverso». Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato delle sfide contro le due big e dell'obiettivo salvezza del club ai microfoni di Radiolina.

«Quest’anno si voleva fare meglio dell’anno scorso, volevamo creare un’identità, consci del contesto in cui ci troviamo e consci delle nostre debolezze. Un conto però è trovarci in cui siamo. Spero che questo furore, questa fame, questa forza di disperazione la abbiano anche i giocatori», ha aggiunto sulle difficoltà riscontrate in questa stagione. «Con Nainggolan e Duncan abbiamo aggiunto caratteristiche diverse al nostro centrocampo. Quando il covid19 ha colpito anche Godin siamo sprofondati nuovamente dopo che avevamo trovato la quadra».