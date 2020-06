Giuntoli: “Mertens? C’è stata paura di perderlo, ma lui mai davvero lontano dal Napoli”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato così del rinnovo di Dries Mertens, cercato dall’Inter nelle scorse settimane: “Siamo abbastanza avanti, c’è la volontà di tenerlo e lui vuole rimanere. Ha dimostrato attaccamento alla maglia e a breve potrebbe esserci l’annuncio. Non è mai stato lontano da Napoli, ma c’è stata paura di perderlo così come tutti i grandi calciatori. La paura di perderlo sì, la tanta lontananza dal Napoli non c’è mai stata”.