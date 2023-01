Napoli, Giuntoli: “Scudetto? Obiettivo lontano, al momento non ci pensiamo”

Nel pre-partita della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Napoli-Cremonese, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha dichiarato in esclusiva a Mediaset:

Sogno doppietta

"Ci aspettiamo grande impegno e speriamo di continuare a fare bene. Sognate l’accoppiata Scudetto e Coppa Italia come nel 1987? In questo momento stiamo pensando a fare una bella partita contro la Cremonese. Gli obiettivi sono talmente lontani che non ci stiamo pensando. Pensiamo a fare bene nel quotidiano. In campionato 9 punti sul Milan e 10 sulla Juventus e sull’Inter sono una buona dote? Non facciamo considerazioni. Siamo contenti della partita di venerdì e pensiamo a fare bene stasera".