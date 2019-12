Mercato Inter, Giuntoli: “Llorente-Politano? Valuteremo con calma le opportunità”

Prima della gara con il Sassuolo, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato dello scambio tra Politano e Llorente tra Inter e Napoli del quale si è parlato in queste ore. Queste le sue parole: «In questo momento, a parte che c’è da pensare a stasera e poi da domani penseremo al mercato, è chiaro che un cambio di modulo ci porta a pensare in un’altra maniera e vedremo il da farsi. Se dovessimo continuare così occorrerà un centrocampista in più e vedremo le opportunità che ci saranno anche perché il mercato di gennaio è molto difficile, delicato. Vediamo le opportunità e faremo con calma le nostra valutazioni».

(fonte: SS24)