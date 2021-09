Napoli, Giuntoli: “Rinnovo Insigne? Clima molto disteso, siamo fiduciosi”

Le dichiarazioni a Sky Sport del dirigente sul rinnovo contrattuale del capitano del Napoli, in scadenza al 30 giugno

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a Sky Sport a margine della partita di Europa League di questa sera: “Sicuramente Spalletti ha voluto dare un po di recupero a Victor e ad Anguissa e dare minutaggio a chi ha giocato meno. Fiorentina? Partita molto difficile, complicata, come tante altre. Stanno facendo bene, hanno un allenatore bravo e sarà una gara difficile. Spalletti non mi ha detto nulla, le scelte di oggi non sono legate a domenica. Credo abbia bisogno di un coinvolgimento anche degli altri".