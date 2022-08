Giuntoli: “Cristiano Ronaldo-Napoli? Nulla di vero, abbiamo letto i giornali ma…”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn di Cristiano Ronaldo, definendola come trattativa inventata

"Intanto dico che Cristiano Ronaldo è un calciatore straordinario, lo possiamo solo esaltare per il giocatore che è. Non c'è stato niente di vero, abbiamo un rapporto ottimo con il suo agente, abbiamo letto sui giornali ma non c'è stato niente di concreto"