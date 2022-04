Napoli, Giuntoli: “Scudetto? Siamo feriti, non morti. Ci crediamo ancora”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rinnovato le ambizioni azzurre per lo scudetto

Intervenuto come ospite a Radio Kiss Kiss Napoli, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli , ha rinnovato le ambizioni azzurre per lo scudetto:

"Abbiamo un allenatore bravissimo, uno staff di grande livello ed in volata scudetto ci siamo anche noi. Perché non crederci? Affronteremo queste gare sperando di farle nostre partendo da lunedì con la Roma. Siamo dispiaciuti per la sconfitta con la Fiorentina davanti al nostro pubblico, il dispiacere è stato doppio. Però siamo convinti che se si va ad analizzare la gara, nella prima mezz'ora avremmo potuto chiuderla. Dobbiamo fare tesoro dagli errori fatti e dovremo ripartire lunedì con voglia di rifarci. Quando siamo caduti quest'anno siamo sempre ripartiti con una grande reazione. Siamo fiduciosi. Napoli-Roma? Siamo un animale ferito, ma non morto. 5 sconfitte al Maradona? Il pubblico non c'entra nulla, ci dà solo una grande mano, magari ci fossero tutte le domeniche. Ci manca un pezzettino da fare e dobbiamo agire con più leggerezza".