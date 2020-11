CL – Poker ‘Gladbach allo Shakhtar: il Borussia vola in testa a 8 punti nel girone dell’Inter

Il Borussia Monchengladbach batte 4-0 lo Shakhtar Donetsk e vola al comando del Gruppo B di Champions League, portandosi ad 8 punti: come all’andata (6-0 per il Gladbach) non c’è stata mai partita tra le due compagini, con la squadra di Rose passata in vantaggio al 17′ con il gol su calcio di rigore di Stindl prima del raddoppio di Elvedi al 34′. Nel primo minuto di recupero della prima frazione è arrivato anche il 3-0 ad opera di Embolo in rovesciata.

Al 77′, invece, la punizione maligna di Wendt si infila alle spalle di Pyatov senza che nessuno tocchi il pallone per il gol del definitivo 4-0. Gladbach che sale a 8 punti, mentre lo Shakhtar resta a quota 4 in attesa di Inter-Real Madrid. Nell’altro match delle 18.55, il gol di Foden permette al City di battere l’Olympiacos e di approdare agli ottavi di finale con due giornate d’anticipo.