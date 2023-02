Allenatore Eintracht: “Anche il Napoli ha punti deboli. Dopo il KO con l’Inter…”

"Non troppi. Ma ogni squadra ha le sue debolezze. Credo che il Napoli abbia un grande equilibrio, molti parlano dell’attacco ma loro prendono pochissimi gol, concedono pochi tiri, c’è sempre una grande protezione difensiva. Complimenti a Luciano Spalletti, ma ci sono anche spiragli. Non siamo i primi che analizzano il Napoli però il loro bilancio è impressionante. Sono pazzescamente costanti: noi abbiamo bisogno di una giornata top, ma sono convinto che possiamo creare qualche occasione da gol, a quel punto servirà l’efficacia sotto porta, chiaro".

"Alla continuità del Napoli, in questi anni si è sempre qualificato per le coppe internazionali. Noi siamo nuovi della Champions, ma vogliamo andare ai quarti di finale. Quando però in un gruppo con Liverpool, Ajax e Rangers, che noi conosciamo dalla finale di Europa League, vinci cinque volte e passi dimostri che hai grandi qualità. Ci siamo occupati del Napoli sin dal giorno del sorteggio. Era curioso vedere cosa succedeva dopo la sosta, hanno perso con l’Inter ma dopo sono tornati con la loro continuità. Giocano quasi sempre con la stessa formazione, l’unico dubbio è Politano-Lozano, gli altri sono quasi sempre gli stessi. Penso che prenderanno il titolo, il primo dopo Maradona".