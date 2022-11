Globe Soccer Awards, domani le premiazioni della 13a edizione: in corsa Mourinho

L'Italia è tra i finalisti con il Milan e la Roma ancora in corsa per il Best Men's Club of the Year; Carlo Ancelotti, José Mourinho e Stefano Pioli per il Best Coach of the Year; Osimhen e Leao tra gli emergenti per il premio di Power Horse; Paolo Scaroni tra i presidenti, Massara, Maldini e Giuntoli tra i Direttori.