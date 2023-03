Gnonto, ascesa inarrestabile: le big della Premier sull’ex Inter, la valutazione

L'ascesa di Willy Gnonto non sembra conoscere ostacoli: l'attaccante classe 2003 di scuola Inter, dopo due stagioni in Svizzera con la maglia dello Zurigo, sta brillando anche in Premier League con il Leeds, e le sue prestazioni stanno attirando le attenzioni di diversi top club. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "La scorsa estate il Leeds se lo è assicurato all'ultimo giorno di mercato acquistandolo dallo Zurigo, ma la società di Andrea Raddrizzani sembra solo una delle tappe nel processo di crescita di Wilfred Gnonto. L'attaccante della Nazionale di Mancini potrebbe fare le valigie già al termine di questa stagione, soprattutto se la formazione allenata da Javi Gracia non dovesse centrare la salvezza in Premier.