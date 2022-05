Gnonto: “Sarò sempre grato all’Inter. La Champions? Un sogno e un obiettivo”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante nerazzurro, ora allo Zurigo, e fresco vincitore del titolo in Svizzera

Alessandro De Felice

Wilfried Gnonto si è laureato campione di Svizzera con lo Zurigo. Il primo trofeo tra i professionisti per il prodotto del settore giovanile dell'Inter, che non dimentica il suo passato in nerazzurro.

"Non è stato facile andare via dopo 8 stagioni passate lì, ma il calcio è così e a volte bisogna prendere delle decisioni difficili. Sarò sempre grato per tutto quello che ho imparato in quegli anni e per il fatto di avermi permesso anche di allenarmi con molti dei miei idoli".

Il ragazzo di Verbania ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com anche della qualificazione ai turni preliminari di Champions League, conquistata con la squadra svizzera proprio grazie alla vittoria del titolo:

"Sarà molto emozionante, ed è molto gratificante ripensando a tutto il lavoro che abbiamo fatto durante l’anno. La Champions League è un sogno e un obiettivo per me, sono cresciuto guardando queste partite e cerco di lavorare ogni giorno per questo".