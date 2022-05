Gnonto: “Inter, nessun rimpianto: allo Zurigo per crescere. Futuro? Non nascondo che…”

Willy Gnonto, attaccante classe 2003 ex Inter ma ora allo Zurigo ha parlato a calciomercato.com del suo passato

Matteo Pifferi

Presente a Coverciano per uno stage in vista degli Europei Under 19, Willy Gnonto, attaccante classe 2003 ex Inter ma ora allo Zurigo ha parlato a calciomercato.com:

"Mi sono innamorato del pallone guardando dei ragazzi giocare nel campetto sotto casa. Pian piano ho cominciato nella squadra del paese e dopo un paio d’anni sono andato in una scuola calcio Inter a Suno, a due passi da Novara. Poi l’Inter mi ha chiesto di fare dei provini a Milano. Un giorno, dopo aver fatto tardi all’allenamento, alcuni dirigenti si sono avvicinati con un pezzo di carta e hanno detto a mia madre ‘Signora, vogliamo prendere Willy’ ".

A 16 anni hai però scelto di non firmare un contratto professionistico con l’Inter.

"Dagli 8 ai 16 anni ho imparato a conoscere il mondo nerazzurro e le tante persone che lo rendono speciale. Non è stato semplice, ma non ho mai rimpianto la mia decisione. Penso che a quell’età sia importante giocare per crescere e Zurigo mi sta dando un’opportunità. È bello stare con i grandi e sapere che può esserci subito la fiducia di allenatori e società".

Il bilancio della stagione dice 8 gol in 33 presenze, spesso da subentrato, con il successo in campionato. È presto per ipotizzare un ritorno in Italia?

"Non nascondo che un giorno mi piacerebbe tornare, ma ora sono concentrato su quest’esperienza. A Zurigo mi trovo bene e ho un bel rapporto con i compagni. Soprattutto con Dzemaili, mi ha dato una grossa mano nelle prime settimane".