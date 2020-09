Diego Godin, come vi abbiamo raccontato con le immagini di FCINTER1908.IT, è partito da Milano per recarsi a Roma. Lì ha appena cominciato le visite mediche. Il giocatore è arrivato a Villa Stuart dove si tengono le visite per il Cagliari. È l’ultimo step prima del definitivo addio all’Inter e dell’approdo al club sardo.

(Fonte: Skysport)