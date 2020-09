Manca solo l’ufficialità, poi Diego Godin sarà in tutto e per tutto un difensore del Cagliari. L’uruguaiano ha salutato poco fa l’Inter con un post sui social ed è pronto per firmare col suo nuovo club: l’ex nerazzurro è infatti atterrato in questi minuti in Sardegna, come riportato da TuttoMercatoWeb. “Sono contento”, le poche parole di Godin all’aeroporto.