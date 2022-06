Ex Inter, Godin lascia l’Atletico Mineiro: possibile futuro in Argentina per lui

È durata poco più di 5 mesi l'avventura di Diego Godin all'Atletico Mineiro: l'ex difensore dell'Inter, sbarcato in Brasile a gennaio, non ha trovato lo spazio che desiderava, e ha deciso così di cambiare aria in vista del Mondiale in Qatar. La conferma è arrivata direttamente da Antonio Mohamed, tecnico del club brasiliano, che in conferenza stampa ha ufficializzato l'addio dell'uruguaiano: "Godin vorrà sicuramente partire. Junior Alonso è tornato e Diego aveva bisogno di più minuti, cosa che non è avvenuta. Partirà sicuramente. È stato un grande professionista, un grande giocatore per tutto quello che ha realizzato". Il suo futuro potrebbe essere in Argentina: su di lui c'è il Velez Sarsfield.