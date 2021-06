Godin-Cagliari, capolinea: ingaggio troppo pesante, due ipotesi per il futuro

Il difensore uruguaiano, ex Inter, potrebbe lasciare la Sardegna dopo una sola stagione: il punto sul suo futuro

"Godin ha faticato più del previsto a imporre la sua autorevolezza sul rettangolo di gioco e, condizionato anche dal Covid che lo ha messo fuori causa per un mese, prima che un problema muscolare gli mettesse ancora i bastoni tra le ruote, non è praticamente mai riuscito a fare la differenza. E di quel giocatore dalle grandi qualità si è visto ben poco tanto che è riuscito a mettere in mostra tutto il suo repertorio solo in pochissime occasioni. [...] Invece, appena è arrivato il tempo di fare i bilanci, la società ha deciso che il primo taglio da fare sarebbe stato proprio il centrale arrivato a titolo gratuito dall'Inter. Uno stipendio come il suo è troppo pesante per le casse sociali che non si possono permettere un ingaggio di quasi quattro milioni di euro a stagione. Soprattutto se il rendimento non è in linea con quanto percepito ed ecco perché Godin è stato l'indiziato numero uno per alleggerire le spese di una società che, pur non volendo provarsi di tutti i suoi campioni, non può certo arrivare a certe cifre".