Godin: “Coronavirus? Inter si è comportata benissimo. Ora si batte per tempi giusti”

Godin, nella sua diretta su Instagram, ha parlato della sua carriera, ha sottolineato che ora si gode l’esperienza all’Inter. E sul club nerazzurro ha anche aggiunto: «La ripresa? Questa settimana abbiamo avuto modo di parlare con lo staff tecnico, i medici e alcuni dirigenti. L’Inter si è comportata in maniera speciale, ci ha appoggiato in ogni decisione presa come gruppo. Si è messa dalla parte dei dipendenti tutti non solo di noi calciatori. Ha dato priorità alla salute e si è attenuta a quanto richiesto dal governo. Il calcio di solito porta allegria alla gente, ma in questo momento ci sono cose più importanti. Il club sta lottando perché vengano fatte le cose con i tempi giusti. Noi abbiamo ringraziato i dirigenti perché con la squadra si sono comportati bene».