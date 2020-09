Inter, la cessione di Godin libera Darmian…e Hakimi: a giorni si chiude con il Cagliari

L’avventura con la maglia dell’Inter è durata una sola stagione per Diego Godin: il difensore uruguaiano, arrivato la scorsa estate a parametro zero dall’Atletico Madrid, a giorni diventerà un nuovo calciatore del Cagliari. Il suo posto verrà preso da Matteo Darmian, con il quale già esiste un accordo di massima. Inoltre, l’addio di Godin avrà conseguenze anche per quanto riguarda un nuovo acquisto nerazzurro: Achraf Hakimi. Così scrive il Corriere dello Sport: “A giorni, oltre a definire la vicenda Vidal, i dirigenti dell’Inter contano di chiudere il trasferimento al Cagliari di Godin, al quale sarà corrisposto un incentivo all’esodo sotto forma di buonuscita. L’operazione consentirà di alleggerire il monte ingaggi. Il posto dell’uruguaiano in rosa sarà preso da Darmian per il quale c’è già un accordo che risale alla scorsa estate con il Parma: l’ex azzurro diventerà così… nerazzurro.

Ieri i social dell’Inter hanno diffuso l’immagine (poi rimossa) di Hakimi con il 55, quello che sembrerebbe il numero da lui scelto. In realtà l’ex Borussia potrebbe disputare le prossime amichevoli con il 55, ma poi cambiare visto che la maglia da lui preferita in questo momento è occupata. Ecco perché a differenza di Kolarov (che ha preso l’11), su di lui non è stata data nessuna comunicazione. Che numero vuole? Lo scorso anno a Dortmund aveva il 5, mentre in nazionale indossa il 2. Quest’ultimo appartiene a Godin che a breve lo potrebbe liberare“.