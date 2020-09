CdS – Inter, Godin fuori dal progetto di Conte: Cagliari per questioni di cuore. L’ingaggio…

Se l’incontro di mercoledì tra il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e la dirigenza dell’Inter nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione ha portato da una parte alla fumata nera per il ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan, dall’altra ha accelerato l’operazione Godin. L’uruguaiano è fuori dai piani di Antonio Conte e le due società – come riferisce Il Corriere dello Sport – potrebbero venirsi incontro sull’ingaggio, che è superiore ai 4 milioni di euro.

Godin ha superato al fotofinish Fazio, vicinissimo alla squadra di Di Francesco ma che ha tardato a risolvere le pendenze con la Roma nonostante avesse già raggiunto l’accordo totale con il club sardo. Non è escluso che anche l’argentino ex Siviglia possa trasferirsi in rossoblù e formare una coppia di grande esperienza con Godin.

Quella dell’ex Atletico Madrid è stata una questione di cuore. Il Corriere dello Sport spiega che dopo aver capito che non ci sarebbe stato più spazio all’Inter, Godin ha scelto Cagliari per questioni di cuore. Sua moglie Sofia è nata a Cagliari e il padre Pepe Herrera è una vecchia conoscenza del club sardo, avendo giocato negli anni novanta in Sardegna. Godin potrebbe sciogliere le riserve proprio oggi e accelerare l’operazione. “Per Di Francesco, invece, sarebbe un elemento insostituibile che consentirà di far fare il salto di qualità ad un pacchetto arretrato che nelle ultime stagioni ha fatto un po’ di fatica a trovare la continuità giusta“.