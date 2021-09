Infortunio al ginocchio per Godin: il comunicato ufficiale dell’Uruguay

L'ex difensore dell'Inter, ora in forza al Cagliari, è costretto a saltare la sfida in programma contro l'Ecuador

Preoccupano le condizioni di Diego Godin nel Cagliari. Le notizie negative sul centrale arrivano dal sito ufficiale dell’Uruguay con questo comunicato: “Lo staff medico dell’Uruguay comunica che il calciatore Diego Godín non sarà disponibile nella partita odierna contro l'Ecuador, per l’intensificarsi del dolore a causa della tendinopatia cronica della rotula sinistra”, si legge. L'ex difensore dell'Inter è sicuramente a rischio per la prossima gara del Cagliari contro il Genoa.