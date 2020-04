Inter, Godin: “Giocavo come centrocampista offensivo. Sono diventato difensore perché…”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Fox Sports, Diego Godin ha svelato un retroscena sul suo ruolo a inizio carriera. Il difensore dell’Inter, infatti, ha confessato di aver iniziato a giocare a calcio come centrocampista offensivo, senza sapere che, di lì a qualche anno, sarebbe diventato uno dei centrali difensivi più forti in circolazione:

IDOLI – “Da bambino, da cinque a 16 anni, ho sempre giocato da centrocampo in avanti. Il mio grande idolo da bambino era Enzo Francescoli, come per la stragrande maggioranza dei ragazzi in Uruguay in quel periodo. Più tardi, ho guardato con attenzione Diego Lugano. Era un punto di riferimento, eravamo compagni di squadra e siamo diventati amici. E mi è piaciuto molto Puyol a Barcellona e con la maglia della Spagna, ho ammirato la sua competitività e la sua forza in ogni partita“.

CAMBIO DI POSIZIONE – “Quando sono andato al Cerro de Montevideo a 16 anni, ho iniziato a giocare come centrocampista offensivo, ma un giorno sono dovuto arretrare per sostituire un compagno di squadra. Secondo l’allenatore avevo ottime caratteristiche per giocare lì, perché giocavo d’anticipo, uscivo bene con la palla ed ero veloce. All’inizio non ero molto convinto. Ma il tecnico della prima squadra, Gerardo Pelusso, mi ha visto e dopo qualche mese mi ritrovai ad allenarmi con la prima squadra“.

(Fox Sports)