Godin: “Dopo 10 anni Inter in una semifinale europea. Mi è servito tempo, non è stato facile”

L’Inter conquista le semifinali di Europa League battendo 2-1 il Bayer Leverkusen. Dopo la gara, ai microfoni di Inter Tv, ha parlato uno dei protagonisti dei nerazzurri Diego Godin:

“E’ stata una partita vinta meritatamente, abbiamo sofferto poco. Abbiamo tenuto la partita sotto controllo e avuto tante occasioni per chiuderla. Abbiamo vinto, dopo 10 anni l’Inter ha conquistato una semifinale europea. Siamo molto contenti, domani vedremo l’avversario, ora riposiamo e ci godiamo questa situazione importante per tutta la famiglia dell’Inter. Gol Bayer? Il calcio è così, non è matematica. Dobbiamo migliorare in tutte le cose che possiamo fare, ma oggi abbiamo fatto benissimo, abbiamo capito tutte le situazioni in campo. Simo stati bravi a fare male quando abbiamo avuto l’occasione. Ho cambiato tanto, dopo 20 anni a giocare nella stessa maniera, arrivare qui e capire cosa vuole il mister e anche fisicamente non è stato facile. Mettermi in condizione di fare la fatica che chiede il mister non è facile, ora lo faccio bene e porto l’esperienza che ho accumulato”.