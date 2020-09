Godin via dall’Inter, MD: “Ascolta le offerte dei club europei. Esclude la Spagna perché…”

Quella di Diego Godin è stata una stagione di bassi e alti. Perché i momenti positivi sono arrivati soprattutto alla fine dell’anno quando si è adattato al gioco di Conte ed è diventato titolare fisso in difesa. Questo però non è servito a garantirgli un futuro nell’Inter. Di oggi la notizia che parla del suo approdo al Cagliari ma c’è anche chi parla di Fiorentina. L’indiscrezione è stata ripresa anche dal Mundo Deporivo che parla del difensore come di un desiderio di diversi tifosi spagnoli, primi tra tutti quelli dell’Atletico che avrebbero voluto un suo ritorno. “Si vociferava di un suo ritorno nel campionato spagnolo, si parlava anche del Villareal, ma lui ascolta le offerte dei club europei, magari continuerà in italia. Non tornerà in Spagna. In linea di principio è un’opzione che l’uruguaiano ha escluso, perché non vuole giocare in un’altra squadra dopo aver trascorso tanti anni all’Atlético de Madrid“.

(Fonte: Mundo Deportivo)