Su una cosa sono sempre tutti d’accordo. I tifosi servono al calcio come l’aria. E una partita a porte chiuse sembra “l’allenamento del giovedì”, per dirlo con le parole di Conte. Anche a Diego Godin sono mancati i tifosi del Meazza. Dopo la vittoria contro il Ludogorets, in un post su Twitter ha scritto: “Contenti per la vittoria e la qualificazione per il prossimo turno di Europa League ma oggi ci sono mancati molto i nostri tifosi”.