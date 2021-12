Passetti: “Godin? Preoccupazione è per il Cagliari, non per i singoli”

Il giocatore ha lasciato l'Italia: il club è in una situazione complicata. Prima della gara con la Juve le parole dell'ad

Mario Passetti, dg del Cagliari, ha risposto a Godin che dopo aver lasciato l'Italia ha detto ai giornali uruguaiani che al club sardo c'è 'una situazione complicata'. «Se voglio rispondere? Posso solo dire che è vero che c'è una situazione complicata ma perché alla fine del girone di andata abbiamo 10 punti. La preoccupazione è per il Cagliari, non dei singoli. È evidente questo, per chiarezza da parte nostra, che se siamo qui è una responsabilità di tutti. Non è nello stile del club non assumersi le responsabilità».

Non è certo questo il momento di fare analisi dettagliate. Ma siamo consapevoli di quali sono. Evidente che il nostro obiettivo sia ossessionato dalla salvezza. Non esiste un'ipotesi diversa. Tutti devono pensare a cosa fare per salvare il Cagliari, così come i tifosi che vanno in ferie per seguirci ovunque, tutti devono vedere la salvezza come ossessione, da quando ci si alza al mattino. Dobbiamo costruire un gruppo che abbia questo tipo di voglia.