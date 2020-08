Inter, Godin: “Vogliamo portare a Milano la coppa per i tifosi. Siviglia grande squadra”

Diego Godin, centrale dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia della finale di Europa League col Siviglia: “Si parla di tutto nello spogliatoio, ma siamo concentrati sulla partita e cosa dobbiamo fare in campo. Dobbiamo tenere controllato l’entusiasmo di giocare, dobbiamo aspettare domani per fare quello per cui ci siamo allenati. Dobbiamo giocare anche con il cuore, dobbiamo farlo per noi, per lo staff, per chi sta con noi e per i tifosi che saranno vicini a noi tifando. Il Siviglia è il Siviglia, sappiamo che squadra è: è una grande squadra, hanno tanti giocatori di qualità e giocano bene. Per questo hanno vinto tante Europa League: noi abbiamo voglia di portare a Milano la coppa, abbiamo lavorato tanto quest’anno. Dobbiamo giocare col cuore e cercare di vincere la partita e prenderci la coppa. E’ strano giocare il 21 agosto, è stato un anno diverso e strano: per noi è stato diverso, è stato difficile per la gente che ha sofferto tanto nella pandemia, per i medici che erano in prima linea. Quella è la vita, questo è il calcio: siamo qua e siamo contenti, viviamo una situazione unica e dobbiamo sfruttarla al massimo”.