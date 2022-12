Ex Inter, Godin: “Rifletterò se continuare a giocare o no. In Nazionale…”

«Rifletterò se continuare o meno a giocare a calcio. Non è per gli infortuni, è una questione personale. Ma ci sarò sempre per il mio Paese se domani avrà bisogno di me. Non posso ritirarmi dalla Selezione, se hanno bisogno di te devi esserci».

Qualcosa da dire infine sull'arbitraggio nelle gare dei Moniali: «Tutti hanno visto quei due rigori e non importa quanto piangiamo e protestiamo ora, non cambieremo il risultato. Abbiamo subito molte botte dalla Fifa e dagli arbitri ai Mondiali. È strano che, in una partita determinante, con in palio cose così importanti, non mettano arbitri prestigiosi, preparati per eventi così importanti».