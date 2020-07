Sky – Futuro Godin? Niente di deciso da parte dell’Inter. Il suo ingaggio…

Diego Godin ha sottolineato di voler restare all’Inter ancora per dare il suo contributo alla squadra. Gianluca Di Marzio, a proposito delle voci sul suo addio ha spiegato: “Addio già certo? Non ci sono valutazioni definitive, si faranno a fine stagione con Conte. Su Godin ha un contratto lungo, arrivato a zero ha ingaggio importante quante squadre possono garantirgli uno stipendio? Preso a febbraio ha firmato poche settimane dopo e l’Inter a febbraio non aveva deciso su Conte“.

(Fonte: Skysport)