Potrebbe essere in Premier League il futuro di Diego Godin. Il difensore uruguaiano, che non ha mai convinto fino in fondo in maglia nerazzurra, può lasciare l’Inter già la prossima estate, a un anno dal suo arrivo ad Appiano Gentile.

Stando a Tuttosport, l’ex Atletico Madrid resta nel mirino del Manchester United, mentre si è raffreddata la pista che porta al Tottenham di José Mourinho.